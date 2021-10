Guagnano | nuova sede dell’ufficio postale a Villa Baldassarri Poste italiane

Advertising

Cristin97215062 : RT @giorgio_grandi: @guagnano_paolo @lori_gianna @Cristin97215062 @MolaschiClara @ArgentonViviana @betyzapi @ToniaAntonella @davidedigirola… - giorgio_grandi : @guagnano_paolo @lori_gianna @Cristin97215062 @MolaschiClara @ArgentonViviana @betyzapi @ToniaAntonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Guagnano nuova

Noi Notizie

...mattina lasede dell'ufficio postale di Villa Baldassarri, in Via San Lorenzo snc, predisposta secondo le moderne linee "lay out". Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di, ......Museo Terre del Negroamaro nellaveste data dal progetto HostÁria del Negroamaro gestito da Arci Rubik. Appuntamento giovedì 23 settembre (ore 19), presso il Museo del Negroamaro di, ...Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: È stata inaugurata ieri mattina la nuova sede dell’ufficio postale di Villa Baldassarri, in Via San Lorenzo snc, predisposta secondo le moderne line ...GUAGNANO - È stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell’ufficio postale di Villa Baldassarri, in Via San Lorenzo snc, predisposta secondo le moderne linee “lay out”. Al taglio del nastro erano ...