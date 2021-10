Gua Sha come funziona e quali sono i benefici per la pelle

Leggi su diredonna

(Di lunedì 11 ottobre 2021) C'è un antico rituale della medicina cinese che si sta facendo largo anche nella nostra parte di mondo: si tratta del Gua Sha, un massaggio che si effettua sia sul viso sia sul corpo. Il Gua Sha si è diffuso sui social tanto da interessare specialisti del settore, influencer ed esperti di beauty anche in Occidente. Il termine Gua Sha fonde insieme il senso di due parole distinte: "strofinare" (Gua) e "calore" (Sha). In passato, il Gua Sha veniva effettuato nell'ambito della medicina cinese per sciogliere e distendere i muscoli del corpo. Successivamente, visti e valutati i suoi effetti, il suo impiego è stato allargato anche al viso. Quando viene effettuato sul volto assume la definizione di "Facial Gua Sha" ed è stato paragonato a un vero e proprio stretching.