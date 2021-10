Green pass sul lavoro, l’allarme: «Ancora 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Green pass obbligatorio sul lavoro, scatta l’allarme. Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, Ancora 4-5 milioni di lavoratori non sarebbero vaccinati. Leggi anche: Si sente male in classe, ma la mamma non ha il Green pass: intervengono i Carabinieri Obbligo Green pass per i lavoratori, l’allarme: «Troppi non vaccinati» “Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021)obbligatorio sul, scatta. Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus,4-5dinon sarebbero. Leggi anche: Si sente male in classe, ma la mamma non ha il: intervengono i Carabinieri Obbligoper i: «Troppi non» “Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa ...

