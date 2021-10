Green Pass – Presidi Andis: pericolosa involuzione politica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Green Pass: Presidi Andis, è in atto una pericolosa involuzione politica e sociale – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis) – si legge in un comunicato – esprime piena solidarietà e vicinanza alla CGIL fatta oggetto sabato scorso di atti di grave e inaudita brutalità. Il vile assalto alla sede nazionale del sindacato, insieme alla violenza perpetrata durante la notte a danno dei sanitari dell’Ospedale Umberto I, costituiscono chiari segnali di una pericolosa involuzione politica e sociale che mira dritto al cuore della democrazia e della Costituzione”. “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, interprete dei sentimenti di sgomento e di preoccupazione dei propri associati, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021), è in atto unae sociale – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici () – si legge in un comunicato – esprime piena solidarietà e vicinanza alla CGIL fatta oggetto sabato scorso di atti di grave e inaudita brutalità. Il vile assalto alla sede nazionale del sindacato, insieme alla violenza perpetrata durante la notte a danno dei sanitari dell’Ospedale Umberto I, costituiscono chiari segnali di unae sociale che mira dritto al cuore della democrazia e della Costituzione”. “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, interprete dei sentimenti di sgomento e di preoccupazione dei propri associati, ...

