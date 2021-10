Green Pass obbligatorio al lavoro | nessun dietrofront Deriva anarchico-liberista non appartiene alla sinistra

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - AgSciWriter : RT @gavinjones10: Ma a voi il Green Pass ve lo chiedono? A me a Roma nella vita quotidiana mai. Tutti i giorni a pranzo nelle tavole calde/… - TgrRaiFVG : Tamponi boom di prenotazioni, sono 65mila. Crescono le richieste in vista dell'obbligarietà del green pass per anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

... per il blocco degli sfratti, per la sicurezza sul lavoro, per aumenti salariali veri, contro la precarietà lavorativa e l'uso vessatorio del. Il segretario nazionale della Cub, Walter ...Importante è ribadire la sicurezza dei luoghi: le sale sono posti sicuri, per ilda esibire, la mascherina da indossare, per l'85% di popolazione ormai vaccinata e a quel che ci ...Manifestazioni come quella di sabato, con gran parte delle persone accalcate e senza mascherine, possono portare a un proliferare dei contagi, mette in guardia il virologo ...Per il green pass “resta ovviamente la validità di 12 mesi, a partire dalla data di somministrazione della terza dose per chi la farà o della seconda dose per chi non rientra nelle categorie indicate ...