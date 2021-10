Green pass: Meloni, la sinistra vuole fare fuori FdI (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Il vicesegretario del partito 'democratico' vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l'unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Il vicesegretario del partito 'democratico' vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l'unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - lalojimjuarez : RT @Corriere: Green pass in azienda: sanzioni, sostituzioni, turni, come funziona. Le domande e le ri... - Nicolet84520681 : RT @AleMacchiavelli: Perché nessuno va in piazza per questo ? A me sembra più limitante del green pass. -