Green pass | la preside Ferrario | “Un controsenso costringere studente a spendere per 15 giorni almeno 40 euro in tamponi per alternanza”

"Bisogna avere il coraggio di scegliere cosa fare con i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non sono obbligati a possedere il Green pass per entrare a scuola ma che invece per attività obbligatorie come l'alternanza scuola-lavoro (Pcto - ndr) sono costretti ad averlo. E noi dirigenti scolastici siamo forzati a dirgli che senza certificazione verde non saranno accolti dalle aziende".

