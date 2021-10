Green pass dal 15 ottobre al lavoro: chi è esente. Tamponi, assenze e sanzioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ormai è cosa di pochi giorni. Da venerdì prossimo 15 ottobre per andare a lavorare sarà obbligatorio il Green pass . E questo varrà sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. Dall'adozione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ormai è cosa di pochi giorni. Da venerdì prossimo 15per andare a lavorare sarà obbligatorio il. E questo varrà sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. Dall'adozione ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - GiornoeNotteNew : Green Pass: dopo scontri Copasir chiama Aisi e Lamorgese – la Gazzetta del Mezzogiorno. ROMA, 11 OTT – ll Copasir,… - sergioalesi : RT @janavel7: Ma questa sta ancora in polizia? Allora in Italia è possibile tutto... Schilirò, poliziotta no Green Pass: 'Punire agenti c… -