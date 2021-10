Green Pass, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli atti di violenza di ieri sera a Roma, il bilancio è di 12 persone arrestate, fra i quali anche gli storici leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, nonchè la promotrice della manifestazione P.T, di anni 39, ed A.L., di anni 65, ex appartenente ai NAR. I reati per cui vengono segnalati sono numerosi, fra i quali, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La posizione di queste persone è al vaglio della Procura della Repubblica di Roma. Sei persone sono state arrestate in fragranza, altre sei, fra i quali i suddetti appartenenti a Forza Nuova, nella notte con arresto differito. Come comunica la Questura di Roma, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli atti di violenza di ieri sera a Roma, il bilancio è di 12 persone arrestate, fra i quali anche gli storicidiGiulianoe Roberto, nonchè la promotrice della manifestazione P.T, di anni 39, ed A.L., di anni 65, ex appartenente ai NAR. I reati per cui vengono segnalati sono numerosi, fra i quali, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La posizione di queste persone è al vaglio della Procura della Repubblica di Roma. Sei persone sono state arrestate in fragranza, altre sei, fra i quali i suddetti appartenenti a, nella notte con arresto differito. Come comunica la Questura di Roma, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati ...

