Green pass al lavoro e tamponi autorizzati: cosa bisogna sapere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sul fronte tamponi per ottenere il Green pass (ogni due giorni se si fa il rapido, ogni tre se si sceglie il molecolare) le farmacie si dicono pronte ad uno sforzo eccezionale per aumentare l’offerta Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sul fronteper ottenere il(ogni due giorni se si fa il rapido, ogni tre se si sceglie il molecolare) le farmacie si dicono pronte ad uno sforzo eccezionale per aumentare l’offerta

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, le norme che scattano dal 15 ottobre Rai News Green pass, cosa cambia per aziende e dipendenti: dai tamponi agli orari, tutti i punti chiave Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il green pass.

Green pass e vaccino obbligatorio, Speranza a Che tempo che fa: «Per ora resta tutto così com'è, poi valuteremo» Le scelte fatte nelle ultime giornate sono frutto anche del fatto che il Green pass consente maggiore sicurezza. Green pass e vaccino obbligatorio, il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a ...

