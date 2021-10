Green pass al lavoro, cosa cambia dal 15 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Conto alla rovescia per l'obbligo del Green pass in tutti i luoghi di lavoro. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 15 ottore. Ecco cosa cambia, in base al decreto legge pubbicato in Gazzetta Ufficiale contenente le misure "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione ... Leggi su ansa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Conto alla rovescia per l'obbligo delin tutti i luoghi di. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 15 ottore. Ecco, in base al decreto legge pubbicato in Gazzetta Ufficiale contenente le misure "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza delpubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione ...

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - raphaeldubouch1 : RT @cab2626: La belle Italie de Draghi le serviteur de Bruxelles !!! Roma, protesta No Green Pass: camionette della polizia assalite dai ma… - paoliblu : RT @Itsmylifemusic1: In piazza contro il green pass: il corteo a Mestre con sindacati di base, studenti e pensionati -

L'abbraccio tra Draghi e Landini alla sede della Cgil ...Mario Draghi e il segretario della Cgil Maurizio Landini all'arrivo del capo del governo alla sede del sindacato dopo l'assalto di alcuni manifestanti durante le proteste contro il green pass del 9 ...

Green pass, Crippa: "M5s firma mozione Pd su scioglimento Fn" Il Movimento 5 Stelle 'ha firmato la mozione presentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, con la quale si chiede lo scioglimento di Forza Nuova e di altri gruppi neofascisti'.

Green pass dal 15 ottobre: ecco le regole per 23 milioni di addetti
Sospesa in via cautelativa dalla polizia la vicequestore no green pass Nandra Schilirò La vicequestore Alessandra Nunzia Schilirò, in seguito alla manifestazione no green pass di sabato, aveva appena dichiarato in una nota che "come cittadina e come sindacalista" chiedeva "l'immediata ...

Chi può sciogliere un gruppo fascista? Si discute in queste ore dell'opportunità o meno di sciogliere Forza Nuova, il partito di estrema destra dalla natura più o meno apertamente fascista che si è reso protagonista questo weekend degli ...

