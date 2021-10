Grave 15enne travolta da un camion nel Bresciano | trasferita d’urgenza all’ospedale di Bergamo

Advertising

SkyTG24 : Ragazza 15enne travolta da camion in retromarcia nel Bresciano: grave -

Ultime Notizie dalla rete : Grave 15enne

Giornale di Brescia

Unaè stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni gravi in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina....della Soreu di Bergamo (la Sala operativa emergenza urgenza che gestisce gli interventi di ambulanze e mezzi di soccorso avanzato anche per il Bresciano) che hanno provveduto a trasferire la...Una studentessa di 15 anni è stata investita da un camion in retromarcia ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Bergamo. È accaduto lunedì mattina 11 ottobre poco prima delle 7 a Caprio ...Una studentessa di 15 anni è stata investita da un camion in retromarcia ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Bergamo. È accaduto questa mattina poco prima delle 7 a Capriolo, in prov ...