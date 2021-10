Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla nona puntata di stasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) stasera, lunedì 11 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che Alfonso Signorini tratterà il tema centrale degli ultimi giorni, cioè la rottura definitiva tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il ragazzo ha finalmente fatto chiarezza con la giovane principessa d’Etiopia, chiarendo di non apprezzare le sue continue attenzioni e di non essere alla ricerca di nessuna storia d’amore al momento, tantomeno all’interno del reality. Per Lulù una delusione citofonata, dal momento che le avvisaglie c’erano tutte: come si comporterà ora la ragazza con Manuel? Andrà all’attacco, rinfacciandogli quanto accaduto i primi giorni nella Casa, o capirà il suo stato d’animo mollando definitivamente la presa? Pronti per un nuovo lunedì ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021), lunedì 11 ottobre, andrà in onda su Canale 5 ladelVip 6. Leci confermano che Alfonso Signorini tratterà il tema centrale degli ultimi giorni, cioè la rottura definitiva tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il ragazzo ha finalmente fatto chiarezza con la giovane principessa d’Etiopia, chiarendo di non apprezzare le sue continue attenzioni e di non essere alla ricerca di nessuna storia d’amore al momento, tantomeno all’interno del reality. Per Lulù una delusione citofonata, dal momento che le avvisaglie c’erano tutte: come si comporterà ora la ragazza con Manuel? Andrà all’attacco, rinfacciandogli quanto accaduto i primi giorni nella Casa, o capirà il suo stato d’animo mollando definitivamente la presa? Pronti per un nuovo lunedì ...

