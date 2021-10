Grande Fratello Vip, Jo Squillo: “Mio padre era ghiotto di latte ed è diventato sordo”. Scoppia la polemica per le sue dichiarazioni inaccettabili (Di lunedì 11 ottobre 2021) ‘Jo Squillo e la passione per le fake news’, così si potrebbe intitolare l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip della cantautrice e attivista vegana. Solo qualche giorno fa aveva sollevato critiche la sua affermazione – che non ha assolutamente alcuna valenza scientifica – sul presunto collegamento tra latticini e cancro al seno. Ora, stando a quanto riportato dal Giornale, ha pronunciato un’altra frase inaccettabile e priva di qualsiasi fondamento. Parlando con Aldo Montano, la dj ha detto: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie“. Ovviamente, sui social è subito Scoppiata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) ‘Joe la passione per le fake news’, così si potrebbe intitolare l’esperienza nella Casa delVip della cantautrice e attivista vegana. Solo qualche giorno fa aveva sollevato critiche la sua affermazione – che non ha assolutamente alcuna valenza scientifica – sul presunto collegamento tra latticini e cancro al seno. Ora, stando a quanto riportato dal Giornale, ha pronunciato un’altra frase inaccettabile e priva di qualsiasi fondamento. Parlando con Aldo Montano, la dj ha detto: “Mioeradi, mangiava tutti i giornie infatti è. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie“. Ovviamente, sui social è subitota la ...

