Grande Fratello Vip 6 | paura in casa | la Cipriani perde dente e un qualcuno lo mangia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Momenti tra il comico e il tragico nelladelVip, in quanto in queste ore, Nicola Pisu ha affermato di aver sentito qualcosa di duro nel tiramisù e di averlo ingoiato accidentalmente. Sono bastati alcuni minuti per capire cos’è successo. Francescaha confessato di aver perso un, mentreva il dolce in questione e che quindi Nicola hato il suo. Il figlio d’arte si è fatto una bella risata, ma adesso la preoccupazione nasce perché deve espellerlo.Vip 6: launDa quando è iniziata la sesta edizione delVip, tutti i riflettori sono ...

Sono state queste le parole di jo Squillo, convinta vegana, a Aldo Montano all'interno della casa delVip . La dj ha già fatto discutere per la sua teoria sulla formazione di noduli ...Francesca Cipriani sta facendo molto parlare di sé alVip6 . La showgirl ha diviso il pubblico in diverse occasioni per delle uscite un po' troppo fuori dalle righe. Si tratta, a esempio, della reazione troppo colorita per la visita del ...La contessa Patrizia De Blanck si confessa al Grande Fratello Vip: ai coinquilini della casa ha raccontato con amarezza di aver perso un bambino, che sarebbe stato il suo primo figlio. Patrizia De Bla ...Le Donatella Instagram foto sempre più sexy e disinibite per le due gemelle, soprattutto per Giulia che sorprende con i suoi scatti in bianco e nero ...