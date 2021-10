Grande Fratello Vip 6: Francesca Cipriani perde un dente, Nicola Pisu lo trova nel tiramisù (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un dente di Francesca Cipriani è finito nel tiramisù e poi nella bocca di Nicola Pisu: ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip 6. Il tiramisù preparato al Grande Fratello Vip 6 aveva un ingrediente di troppo, il dente di Francesca Cipriani: l'ignaro Nicola Pisu se l'è trovato in bocca e, credendo fosse un pezzo di plastica, lo ha gettato nella spazzatura. Il dolce domenicale è un must della tavola italiana e anche nella casa più spiata d'Italia provano a rispettare la tradizione ma, quando c'è Francesca Cipriani in giro, è sempre meglio prestare attenzione. La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Undiè finito nele poi nella bocca di: ecco cosa è successo alVip 6. Ilpreparato alVip 6 aveva un ingrediente di troppo, ildi: l'ignarose l'èto in bocca e, credendo fosse un pezzo di plastica, lo ha gettato nella spazzatura. Il dolce domenicale è un must della tavola italiana e anche nella casa più spiata d'Italia provano a rispettare la tradizione ma, quando c'èin giro, è sempre meglio prestare attenzione. La ...

