Grande Fratello VIP 6 anticipazioni | il faccia a faccia tra le sorelle Selassiè e Manuel

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto pronto per la puntata delVIP 6 di oggi, 11 ottobre 2021. Una nuova puntata in diretta su Canale 5 e ledi questa serata, prima di quelle che arriveranno forse da Signorini, sono quelle di Mattino 5. Federica Panicucci, come succede al lunedì e al venerdì, ha dato delle brevidi quello che andrà in onda nella nuova diretta del reality di Canale 5 e ha spiegato che cosa vedremo stasera. A quanto pare, dopo il tanto parlare degli ultimi giorni, è arrivato il momento delper leBortuzzo. Il romano le dovrà affrontare tutte e tre e dovrà parlare del rapporto con Lulù, stando alle, ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - Unf_Tweet : - e_quindii : RT @soleilpersempre: Sophie : abbiamo fatto gli stessi programmi…… Soleil Sophie Miss Italia U… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha troncato con Lulù Selassié, che però non vuole accettare la fine della loro storia alVip Nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha trovato il coraggio di scaricare Lulù Selassié , che però non ha accettato tale decisione, chiedendo anzi al nuotatore un altro confronto ...L'episodio avvenuto nelle scorse ore alvip è per stomaci forti. Non succede tutti i giorni di ritrovarsi a mangiare il dente di un'altra persona caduto per sbaglio nel tiramisù. Invece è quello che è successo a Nicola Pisu ...Pare che nella casa del Grande Fratello stia nascendo uno strano feeling tra Gianmaria Antinolfi ( che è fidanzato con Greta già vista nella casa) e Sophie Codegoni, più che single. C’è davvero ...Accade qualcosa di totalmente inaspettato al GF Vip ieri sera, quando Nicola Pisu trova nel tiramisù un dente: la proprietaria è Francesca Cipriani ...