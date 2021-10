Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nona puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 11 ottobre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua nona puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - che sarà come sempre ricca di ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. stasera conosceremo tutto sulla storia d'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021, ci raccontano di nuovi colpi di scena all'interno della casa: un vippone è pronto a sapere se diventerà padre per la terza volta. Alfonso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)su5 alle 21:30 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:30 - che sarà come sempre ricca di ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti.conosceremo tutto sulla storia d'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ledi oggi, lunedì 11 ottobre 2021, ci raccontano di nuovi colpi di scena all'internocasa: un vippone è pronto a sapere se diventerà padre per la terza volta. Alfonso ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Video bacio Miriana Trevisan e Nicola Pisu/ Al GF Vip fanno il tifo per la coppia:"hanno limonato?" A distanza di quasi un mese dall'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip , è arrivato il secondo bacio nella spiatissima Casa! Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié " sempre più in rotta " arriva quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu . Complice il ...

Sonia Bruganelli/ Attacca Adriana Volpe per il messaggio aereo al GF Vip? Lei sui social? Sonia Bruganelli vs Adriana Volpe: nuovo attacco al Grande Fratello Vip? Il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip a Sonia Bruganelli le sta stretto ed in molti si chiedono perché sia finita nel salotto del reality, con quali credenziali visto che ...

Grande Fratello Vip: "Aldo Montano è uno stratega, Manila Nazzaro è più spontanea" parla un ex gieffino ComingSoon.it Grande Fratello Vip, meno votato tra Gianmaria, Miriana o Raffaella In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Tre i nomi finiti al televoto al termine d ...

Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della nona puntata In anteprima, anche il cominciato ufficiale del Grande Fratello: In particolare, nelle ultime ore, i riflettori si sono spostati sulla relazione complicata tra Manuel Bortuzzo e una delle principesse ...

