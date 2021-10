Grande Fratello Vip 6 anticipazioni: cosa accade questa sera nella Casa più spiata d’Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi lunedì 11 ottobre arriva una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 come sempre condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore dirigerà un nuovo appuntamento del reality show che vede le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pronte ad intervenire dallo studio. Le due donne commenteranno gli avvenimenti della puntata che si muoveranno intorno ad alcuni argomenti anticipati in queste ore proprio dai profili ufficiali della trasmissione. La nuova puntata di lunedì 11 ottobre del GF Vip6 questa sera torna in onda su Canale5 il Grande Fratello Vip6 con una nuova puntata che promette già scintille. Negli ultimi giorni la Casa e gli animi dei concorrenti rimasti in gara si sono infiammati intorno ad alcuni argomenti che promettono di creare nuove ed ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi lunedì 11 ottobre arriva una nuova puntata delVip 6 come sempre condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore dirigerà un nuovo appuntamento del reality show che vede le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pronte ad intervenire dallo studio. Le due donne commenteranno gli avvenimenti della puntata che si muoveranno intorno ad alcuni argomenti anticipati in queste ore proprio dai profili ufficiali della trasmissione. La nuova puntata di lunedì 11 ottobre del GF Vip6torna in onda su Canale5 ilVip6 con una nuova puntata che promette già scintille. Negli ultimi giorni lae gli animi dei concorrenti rimasti in gara si sono infiammati intorno ad alcuni argomenti che promettono di creare nuove ed ...

