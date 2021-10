Grande Fratello VIP 6: Amedeo Goria padre? La verità della fidanzata Vera (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo averlo lasciato sulle spine per qualche giorno, Grande Fratello VIP 6 ha colto l’occasione per aizzare e fomentare il gossip scoppiato attorno ad Amedeo Goria e al possibile stato interessante della sua attuale fidanzata Vera Miales. Il tutto è nato attraverso una esclusiva fotografica apparsa su un noto settimanale italiano che è poi stata repentinamente riportata da Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio Cinque. Secondo queste foto e l’articolo correlato, Vera Miales mostrava delle rotondità riconducibili ad una possibile gravidanza. Quindi Amedeo Goria sta per diventare padre? Dopo aver messo la pulce nell’orecchio ad Amedeo Goria – che letteralmente non ci ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo averlo lasciato sulle spine per qualche giorno,VIP 6 ha colto l’occasione per aizzare e fomentare il gossip scoppiato attorno ade al possibile stato interessantesua attualeMiales. Il tutto è nato attraverso una esclusiva fotografica apparsa su un noto settimanale italiano che è poi stata repentinamente riportata da Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio Cinque. Secondo queste foto e l’articolo correlato,Miales mostrava delle rotondità riconducibili ad una possibile gravidanza. Quindista per diventare? Dopo aver messo la pulce nell’orecchio ad– che letteralmente non ci ha ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - RaiUno : Dal 13 ottobre il grande cinema ti aspetta su Rai1. Prendete nota ?? ??Tutta un'altra vita ??Appena un minuto ??Tutto… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - IsonzoMariella : Che Soleil dice di essere tanto forte (grande fratello)però guarda un po nessuno la può nominare perché le ''OPINII… - annamar89947557 : RT @AcquavivaLoris: Soleil: “Si alleano contro me così possono farmi fuori” Amore tu forse non hai capito, che io ti faccio vincere questo… -