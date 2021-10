Grande Fratello Vip 2021, nona puntata in diretta – Amedeo incontra Vera, che lo rassicura: non è incinta! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Miriana e Nicola - GF Vip 2021 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della nona puntata. GF Vip 2021: la diretta minuto per minuto della nona puntata 21.48: Breve anteprima. 21.51: “La vita è bella e il GF pure”. Signorini dà così il via alla puntata. Stuzzicate come sempre le opinioniste, si collega con la casa per il primo saluto della serata ai “vipponi”. Le prime immagini sono della festa di compleanno di Manila, dove è scattato – anche per gioco – un bacio tra Nicola e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Miriana e Nicola - GF VipNuovo appuntamento con ilVipe qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. GF Vip: laminuto per minuto della21.48: Breve anteprima. 21.51: “La vita è bella e il GF pure”. Signorini dà così il via alla. Stuzzicate come sempre le opinioniste, si collega con la casa per il primo saluto della serata ai “vipponi”. Le prime immagini sono della festa di compleanno di Manila, dove è scattato – anche per gioco – un bacio tra Nicola e ...

Advertising

RaiUno : Dal 13 ottobre il grande cinema ti aspetta su Rai1. Prendete nota ?? ??Tutta un'altra vita ??Appena un minuto ??Tutto… - AndreaDianetti : Ho appena girato su canale 5 e c'è una vestita da sposa che cerca un commercialista nella casa del grande fratello.… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - GiuBraun : Non ho capito cosa c’è di male nel farsi scrivere (se fosse vero) il video di presentazione, non è una tesi cara So… - Michimonaco9 : Oh io ogni anno ci provo a guardare il Grande Fratello ma dopo 3 minuti cambio canale. #TV #GrandeFratelloVip #Minuti -