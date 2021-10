Golf, PGA Tour: Sungjae Im vince a Las Vegas (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sungjae Im trionfa nella tappa a Las Vegas del PGA Tour di Golf. Il sudcoreano effettua un’ottima rimonta nell’ultimo round concludendo con un totale di 260 (63 65 70 62, -24) colpi e vincendo la seconda tappa in carriera del circuito statunitense. Alle sue spalle ha concluso l’atleta di casa Matthew Wolff con 264 (-20), mentre il terzo posto è andato con ex aequo all’australiano Marc Leishman, allo slovacco Rory Sabbatini e allo statunitense Adam Schenk. Francesco Molinari, unico italiano in gara, ha chiuso 67esimo con 280 (70 64 75 71, -4) colpi. Per quanto riguarda la tappa in New Jersey dell’LPGA Tour, a vincere è stata ancora una volta la sudcoreana Jin Young Ko, già vincitrice nel 2019 (nel 2020 il torneo era stato cancellato), che con 266 (63 68 69 66, -18) ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021)Im trionfa nella tappa a Lasdel PGAdi. Il sudcoreano effettua un’ottima rimonta nell’ultimo round concludendo con un totale di 260 (63 65 70 62, -24) colpi endo la seconda tappa in carriera del circuito statunitense. Alle sue spalle ha concluso l’atleta di casa Matthew Wolff con 264 (-20), mentre il terzo posto è andato con ex aequo all’australiano Marc Leishman, allo slovacco Rory Sabbatini e allo statunitense Adam Schenk. Francesco Molinari, unico italiano in gara, ha chiuso 67esimo con 280 (70 64 75 71, -4) colpi. Per quanto riguarda la tappa in New Jersey dell’LPGA, are è stata ancora una volta la sudcoreana Jin Young Ko, già vincitrice nel 2019 (nel 2020 il torneo era stato cancellato), che con 266 (63 68 69 66, -18) ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA Pga Tour: Molinari rimonta, Im e Ramey in testa a Las Vegas Sul percorso del Tpc Summerlin (par 71), dove il forte vento ha condizionato la gara, per la prima volta in 100 apparizioni sul Pga Tour, Im dopo 36 buche giocate è riuscito non solo a far registrare ...

Golf, PGA Tour: Francesco Molinari nelle retrovie allo Shriners Children's Open Francesco Molinari ha chiuso al 99° posto il primo giro dello Shriners Children's Open, torneo del PGA Tour già valevole per la corsa alla FedEx Cup 2022. Il piemontese ha girato in 70 colpi, - 1 sul par del percorso del Tpc Summerlin di Las Vegas, pagando a caro prezzo soprattutto i due bogey ...

Golf: PGA Tour; Molinari torna in gara a Las Vegas - Sport Agenzia ANSA Golf, PGA Tour: Sungjae Im vince a Las Vegas Sungjae Im trionfa nella tappa a Las Vegas del PGA Tour di golf. Il sudcoreano effettua un’ottima rimonta nell’ultimo round concludendo con un totale di 260 (63 65 70 62, -24) colpi e vincendo la seco ...

Golf, Rahm ancora in testa nel World Ranking. Cala Migliozzi Resta invariata per la seconda settimana consecutivsa la Top 10. Il miglior italiano scende dal 65esimo al 68esimo posto ...

