Gli effetti dello sciopero Amazon e del blocco del magazzino di Piacenza

Lo sciopero Amazon dell'11 ottobre 2021 – indetto dal sindacato Si Cobas per protestare contro l'applicazione del modello Amazon all'intera filiera del lavoro, successivamente all'approvazione del Pnrr – ha delle dimensioni notevoli. Sia per il numero dei partecipanti, sia per l'azione organizzata dai lavoratori, sia per le conseguenze su tutta la filiera dell'e-commerce online in Italia. Mohamed Arafat – rappresentante sindacale del Si Cobas – ha affermato che un magazzino Amazon è stato interamente bloccato da una protesta per la prima volta.

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Monoclonali contro il Covid, Ema valuta i benefici e i rischi di Ronapreve: entro 2 mesi il parere Gli effetti sono la limitazione dell'infezione, l'accelerazione del processo di guarigione e il rallenatmento dell'aggravamento del quadro clinico. Secondo molti studi internazionali la combinazione ...

Conto cointestato, occhio all'errore: il gesto che potrebbe costarvi caro Versare dei soldi su un conto corrente cointestato, in effetti, non significa necessariamente che si tratti di una donazione verso gli altri intestatari. Poste, utenti in pericolo a causa di queste ...

Gli effetti a lungo termine della pandemia sulle famiglie lombarde La Difesa del Popolo New World: giocatori abusano dei report per bannare gli avversari e vincere le guerre Stando a dei post in rete, alcuni giocatori di New World poco sportivi abusano delle segnalazioni per far bannare gli avversari e vincere le guerre.. A quanto pare su New World ci sono alcuni ...

Stop al monouso Tra gli effetti collaterali della pandemia che ha stravolto le nostre vite, c’è anche il ritorno prepotente degli oggetti di plastica monouso. Tramortiti dal rischio di rimanere contagiati al contatto ...

