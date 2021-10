Gli assalti dei "no Green pass" e quelle stanche simbologie antifasciste della sinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un conto sarebbe se la sinistra italiana incalzasse la destra denunciandone i difetti effettivi e sfidandola a porvi rimedio: impugnerebbe in tal modo un pungolo ben meritato dal vago complesso conservatore che non raramente cede alla tentazione statalista, ai richiami della caverna identitaria, a un bigottismo inaderente perfino alle maggioranze che ancora - si vedrà per quanto - assegnano preminenza a quello schieramento. Ma un altro conto è avversarlo con la stracca agitazione della simbologia antifascista, con la retorica da 25 aprile che al corteo di braccia tese oppone la allegra sassaiola sulla Brigata Ebraica. Le leggiadrìe antisemite dei sottosegretari 5Stelle e degli schedatori della Casaleggio Associati, così come la risulta tossica dell'antiparlamentarismo plebeo insorgente dalle piazze del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un conto sarebbe se laitaliana incalzasse la destra denunciandone i difetti effettivi e sfidandola a porvi rimedio: impugnerebbe in tal modo un pungolo ben meritato dal vago complesso conservatore che non raramente cede alla tentazione statalista, ai richiamicaverna identitaria, a un bigottismo inaderente perfino alle maggioranze che ancora - si vedrà per quanto - assegnano preminenza a quello schieramento. Ma un altro conto è avversarlo con la stracca agitazionesimbologia antifascista, con la retorica da 25 aprile che al corteo di braccia tese oppone la allegra sassaiola sulla Brigata Ebraica. Le leggiadrìe antisemite dei sottosegretari 5Stelle e degli schedatoriCasaleggio Associati, così come la risulta tossica dell'antiparlamentarismo plebeo insorgente dalle piazze del ...

