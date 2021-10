Giroud rivela | “Diventerà sicuramente il titolare della Francia”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Intervistato dal canale ufficialeSerie A , l’attaccante francese Olivier, con ha parlato anche sul momentosua firma col Milan. Di seguito le sue parole: “Quando stavo per firmare per il Milan, ho sentito Maignan e Tomori. Mi dicevano che mi aspettavano per vincere lo scudetto. E’ un nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo.” Milan MaignanSu Maignan, invece: “Credo cheil primo portierenazionale francese quando Lloris lascerà, ha molto talento e credo che sarà uno dei migliori al mondo.” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.