Giroud | «Ibra è un professionista eccezionale»

"Ho giocato qualche volta contro Zlatan, gioca ancora a quasi 40 anni, è un professionista eccezionale. Si prende cura di se stesso e del suo corpo e anche io cerco di fare così per godermi il calcio finché il mio corpo me lo permetterà. Penso che sia un esempio per i giovani e uno dei migliori attaccanti della serie A. Non vedo l'ora di giocare al suo fianco e di godermi l'allenamento. Penso che ci divertiremo. Voglio solo vincere qualcosa con il Milan, e con Zlatan sarà più facile". Lo ha detto l'attaccante rossonero Olivier Giroud intervistato sul canale ufficiale della Lega Serie A.

