Giro di spaccio tra Teramo ed Ascoli Piceno durante restrizioni per covid

Teramo - I carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con l'Arma di Teramo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emessa dal gip presso il Tribunale di Teramo nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina, continuato. Dopo indagini durate alcuni mesi, i militari della Compagnia di Ascoli, hanno individuato e disarticolato una fitta rete di spaccio, tra la Val Vibrata e l'Ascolano, costituita da quattro albanesi tra i 29 e 39 anni, tre dei quali con precedenti specifici, tutti residenti nel Teramano. I quattro (due agli arresti domiciliari e due con divieto di dimora in provincia di Teramo), avevano imbastito nel tempo una fitta rete di smercio di cocaina.

