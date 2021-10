Giovanni Orsina | Forza Nuova è un' infima minoranza | scioglierla un segnale di debolezza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Professor, oggi il Centrosinistra sta facendo quadrato attorno alla mozione annunciata ieri dall’esponente del Pd Emanuele Fiano. Secondo il deputato dem, il governo deve sciogliereperché esiste un rischio di cospicua infiltrazione dell’estrema destra all’interno delle proteste No Green Pass di questi giorni. Secondo lei, lo scioglimento della compagine guidata da Roberto Fiore è la mossa giusta? Partiamo da quel che condivido del ragionamento di Fiano. Di tensioni nella nostra società ce ne sono davvero: insoddisfazione, irritazione, indisciplina. Un ribellismo che può assumere forme politiche di vari tipo, o addirittura non prenderne alcuna, come abbiamo visto con l’astensionismo alle ultime amministrative. Per il momento queste tensioni restano comunque sotto controllo, in Italia. ...

