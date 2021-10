Giovanni Ciacci, le foto fanno discutere: “Basta offese e cattiverie…” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giovanni Ciacci, il gesto e le foto fanno discutere, lo stylist si difende sui social: “Prima fi offendere guardate attentamente…”. Giovanni Ciacci e il servizio fotografico che ha fatto discutere: lui si difende sui social e invita a non saltare a conclusioni affrettate. L’opinionista televisivo quest’anno non è ancora riapparso sugli schermi, principalmente a causa Leggi su youmovies (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il gesto e le, lo stylist si difende sui social: “Prima fi offendere guardate attentamente…”.e il serviziografico che ha fatto: lui si difende sui social e invita a non saltare a conclusioni affrettate. L’opinionista televisivo quest’anno non è ancora riapparso sugli schermi, principalmente a causa

Advertising

GiusCandela : Giovanni Ciacci Settimanale Oggi 'esclusivo' Foto Lapresse - allyfromDEland : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - emanueliiita : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - ilmio3go : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - LSantillo_96 : Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio s… -