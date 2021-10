Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, Bellanova: “La condizione di disparità ancora persiste” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – “Parlare di donne oggi significa purtroppo fare i conti con una condizione di disparità che ancora persiste in Italia come in tutto il mondo, e che dopo i lunghi mesi di pandemia si è addirittura aggravata, relegando sempre più le donne ad ambienti familiari e di cura della casa e limitandone opportunità ed emancipazione. Per questo è importante celebrare la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze”. Lo afferma la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova. “Di fronte al persistere di diseguaglianza e diritti negati, nel mondo del lavoro, ai vertici delle aziende, in politica e nelle istituzioni, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – “Parlare di donne oggi significa purtroppo fare i conti con unadichein Italia come in tutto il mondo, e che dopo i lunghi mesi di pandemia si è addirittura aggravata, relegando sempre più le donne ad ambienti familiari e di cura della casa e limitandone opportunità ed emancipazione. Per questo è importante celebrare la”. Lo afferma la vice ministra alle infrastrutture Teresa. “Di fronte alre di diseguaglianza e diritti negati, nel mondo del lavoro, ai verticiaziende, in politica e nelle istituzioni, ...

Advertising

amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: ecco i 5 stati con il maggior numero di esecuzione nel 2020.… - ItalyMFA : Oggi si celebra la giornata mondiale ed europea contro la pena di morte. Leggi il comunicato della Farnesina??… - enpaonlus : Oggi si celebra la Giornata mondiale degli uccelli migratori - anitram39126789 : RT @Martola__: oggi è la giornata mondiale della salute mentale: voglio mandare un abbraccio a tutti quelli che soffrono per cose che non p… - _Moonlight_17_ : RT @Martola__: oggi è la giornata mondiale della salute mentale: voglio mandare un abbraccio a tutti quelli che soffrono per cose che non p… -