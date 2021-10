Giornata Mondiale della vista | visite gratuite il 14 ottobre al Centro Australia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione, in programma giovedì 142021, l’ASL di Avellino in collaborazione con l‘Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Avellino ha promosso unadi prevenzione dei disturbiconoculistiche. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanzaprevenzione ecurasalute degli occhi. In particolare, sarà possibile accedere gratuitamente presso ildi Avellino giovedì 142021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ...

La Sezione Territoriale "Luigi Lamberti" di Salerno dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus aps, anche per l'anno 2021 celebra la giornata mondiale della vista", il prossimo 14 ottobre, con un'iniziativa in programma al Convitto Nazionale Tasso in Piazza Abate Conforti, a Salerno. Dalle ore 10,00 si terrà un incontro seminariale ...