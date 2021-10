Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, Bonetti: “Osate sempre sogni grandi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti (foto) ha voluto rivolgere un consiglio alle Bambine e alle Ragazze: “Osate sempre sogni grandi, non smettete di crederci mai, siate protagoniste della vostra storia”. Bonetti ricorda che da bambina desiderava fare la maestra, e poi la matematica. Oggi è professoressa di Analisi matematica all’Università Statale di Milano e un’esponente politica. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – In occasione della, la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena(foto) ha voluto rivolgere un consiglio allee alle: “, non smettete di crederci mai, siate protagoniste della vostra storia”.ricorda che da bambina desiderava fare la maestra, e poi la matematica. Oggi è professoressa di Analisi matematica all’Università Statale di Milano e un’esponente politica. L'articolo L'Opinionista.

