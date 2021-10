Ginnastica artistica, Mondiali Kitakyushu 2021: i convocati della squadra azzurra (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Ginnastica artistica, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo, torna in Giappone per i Mondiali 2021 a Kitakyushu. I direttori tecnici delle squadre maschile e femminile hanno reso note le liste dei convocati per la rassegna iridata. Enrico Casella ha scelto quattro Fate: le gemelle Alice e Asia D’Amato, già protagoniste ai Giochi, ed Elisa Iorio e Desirée Carofiglio, al rientro in una competizione internazionale dopo i rispettivi infortuni. Ad accompagnare le azzurre ci saranno i tecnici Marco Campodonico e Paolo Bucci. Per quanto riguarda la squadra maschile, il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ha scelto sei ginnasti. Nicola Bartolini, che ha sfiorato la qualificazione ai Giochi, proverà a rifarsi al cavallo con maniglie, volteggio e il suo amato corpo ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) La, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo, torna in Giappone per i. I direttori tecnici delle squadre maschile e femminile hanno reso note le liste deiper la rassegna iridata. Enrico Casella ha scelto quattro Fate: le gemelle Alice e Asia D’Amato, già protagoniste ai Giochi, ed Elisa Iorio e Desirée Carofiglio, al rientro in una competizione internazionale dopo i rispettivi infortuni. Ad accompagnare le azzurre ci saranno i tecnici Marco Campodonico e Paolo Bucci. Per quanto riguarda lamaschile, il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ha scelto sei ginnasti. Nicola Bartolini, che ha sfiorato la qualificazione ai Giochi, proverà a rifarsi al cavallo con maniglie, volteggio e il suo amato corpo ...

