Gigi D'Alessio e la nuova fidanzata incinta Denise Esposito non si nascondono: bacio sui social (FOTO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gigi D'Alessio e Denise Esposito, la sua nuova fidanzata, non si nascondono più! Il cantante partenopeo è innamoratissimo della sua dolce metà da cui aspetta anche un figlio. Per lui, infatti, è il quinto bimbo in arrivo e a 54 anni è pronto a diventare di nuovo papà. Sui social Denise e Gigi si sono… L'articolo proviene da City Roma News.

