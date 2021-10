Giancarlo Magalli, nuova frecciata ad Adriana Volpe: ‘cambiamo animale’. Come reagirà l’opinionista del GfVip? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giancarlo Magalli è stato ospite a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. LEGGI ANCHE:– Adriana Volpe, l’ex marito commenta furioso il post con Signorini? l’opinionista costretta a cancellare tutto Durante l’intervista, la Ventura ha posto una domanda a Magalli, la cui risposta non è passata inosservata. “Io ho lavorato con te e ho sempre lavorato divinamente bene: in amore sei una vecchia Volpe Come in televisione?” ha chiesto Simona Ventura. “Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie” ha risposto Giancarlo, scatenando le risate generali. Ora che Adriana Volpe è impegnata Come opinionista del GfVip insieme a Sonia ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 ottobre 2021)è stato ospite a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. LEGGI ANCHE:–, l’ex marito commenta furioso il post con Signorini?costretta a cancellare tutto Durante l’intervista, la Ventura ha posto una domanda a, la cui risposta non è passata inosservata. “Io ho lavorato con te e ho sempre lavorato divinamente bene: in amore sei una vecchiain televisione?” ha chiesto Simona Ventura. “Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie” ha risposto, scatenando le risate generali. Ora cheè impegnataopinionista delinsieme a Sonia ...

