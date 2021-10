GFVip, Vera Miales nella casa in abito da sposa: 'Ho avuto una gravidanza isterica'. La reazione di Amedeo Goria (Di lunedì 11 ottobre 2021) GFVip, Vera Miales nella casa in abito da sposa: 'Ho avuto una gravidanza isterica'. Sollievo per Amedeo Goria. La scorsa puntata, Signorini aveva mostrato al giornalista una foto della sua fidanzata ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021)inda: 'Houna'. Sollievo per. La scorsa puntata, Signorini aveva mostrato al giornalista una foto della sua fidanzata ...

trash_italiano : Io dopo il confronto Amedeo Goria-Vera Miales. #GFVIP - GrandeFratello : Stasera ci sarà il tanto atteso confronto tra Amedeo e Vera Miales. Cosa succederà? Lo scopriremo questa sera su… - GrandeFratello : Vera ha qualcosa di molto importante da dire ad Amedeo... perché vorrebbe essere ascoltata, amata, supportata.… - MIRKOSERRITIE15 : #GFVIPsoleil: “sono cattiva perchè sono troppo vera” #gfvip - ilMenestrelloh : Vera in abito da sposa is the new topo per Signorini #gfvip -