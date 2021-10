GFVip 6 | inedite sorprese e non solo L’esilarante scherzo alla Cipriani

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 ottobre 2021)6, nella Casa inaspettateper Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Lomal riuscito a FrancescaInaspettata sorpresa per Miriana Trevisan Miriana ha trascorso gli ultimi giorni un po’ sofferenti, rifugiandosi nei ricordi ed ha espresso il desiderio di rincontrare il suo ex marito Pago. Signorini la invita nella Mistery, per poi raggiungere il giardino ed incontrare Pago. L’incontro con il suo ex marito, per Miriana è stata una carezza al cuore, Pago porta con se anche i saluti del loro figlio Nicola, ed infine nel confessionale Miriana riceve il peluche che il figlio ha scelto di regalargli, e per sentirsi meno sola nei momenti di sconforto. Leggi anche –>6 due amari confronti amedeo e vera gianmaria e il triangolo Loa Francesca ...