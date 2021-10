GF Vip, Sophie dichiara guerra a Soleil: «Gli unici suoi contenuti sono i litigi e Gianmaria. Rosica perchè lui non la guarda più e cerca di umiliare me» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sophie (Us Endemol Shine) Il rapporto d’amicizia che si stava creando al Grande Fratello Vip 2021 tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è ormai definitivamente compromesso e, ancora una volta, c’è di mezzo Gianmaria Antinolfi. La diciannovenne, che in questi ultimi giorni si è avvicinata parecchio all’imprenditore partenopeo, si è mostrata infatti infastidita dalle continue frecciatine che la Sorge le rivolge con il fine, a suo dire, di umiliarla. “E’ già tre giorni che continua a provare inutilmente ad umiliarmi, quando nella sua umiliazione c’è la verità sua. Perché se io sono qui dentro, tu sei qui dentro e hai fatto i miei stessi programmi televisivi. Quindi io sono non famosa quanto te“ ha detto Sophie a diversi compagni, sottolineando che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021)(Us Endemol Shine) Il rapporto d’amicizia che si stava creando al Grande Fratello Vip 2021 traCodegoni eSorge è ormai definitivamente compromesso e, ancora una volta, c’è di mezzoAntinolfi. La diciannovenne, che in questi ultimi giorni si è avvicinata parecchio all’imprenditore partenopeo, si è mostrata infatti infastidita dalle continue frecciatine che la Sorge le rivolge con il fine, a suo dire, di umiliarla. “E’ già tre giorni che continua a provare inutilmente ad umiliarmi, quando nella sua umiliazione c’è la verità sua. Perché se ioqui dentro, tu sei qui dentro e hai fatto i miei stessi programmi televisivi. Quindi ionon famosa quanto te“ ha dettoa diversi compagni, sottolineando che ...

