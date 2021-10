Gf Vip | scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu | ecco cosa è successo dopo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Durante la festa di compleanno di Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip, èto una stampo tra. Complice l’alcool, i due hanno continuato a scambiarsi baci anche la notte dormendo insieme.si è confidato successivamente con Alex Belli, spiegando di aver provato a baciare Soleil Sorge, prendendo un due di picche, ma di provare interesse anche per laal momento sembra molto confuso, deciderà a questo punto di iniziare una relazione con. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Samy Youssef contro Jessica Selassiè: la principessa non ha detto le verità? Il modello tramite una Story Instagram cerca di smentire le ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, il delirio di Jo Squillo: 'Perché mio padre è diventato sordo'. Scatta la rivolta: 'Cacciatela subito' - GiuseppeBrandon : Le tesi sconclusionate di Jo Squillo che, all'interno della casa, dà ordini alle donne e 'gestisce' i loro comporta… - infoitcultura : GF Vip 6, scatta il bacio tra i due. C’è una nuova coppia? - infoitcultura : Gf Vip 6, scatta il bacio: è nata una nuova coppia? - infoitcultura : GF Vip, scatta il bacio tra i due concorrenti: è nata una nuova coppia? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scatta

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il bacio al Grande Fratello. Nicola Pisu l'altra sera, nella casa del GF, ha rivelato ad Alex Belli : " Mi piace anche Miriana Trevisan oltre Soleil. Sophie è carina, ma preferisco le altre due. Dici che Sophie è mia coetanea ed è meglio? No, ma preferisco Sole e ...La mammadi Rosa, avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli (dirigente finanziario con cui è ... Io e Andrea usciamo a fare jogging, ci rendiamo conto che lui ci segue e cile foto. Va beh. Lo ...È accaduto al Grande Fratello Vip, mentre parlava con Aldo Montano. Disastro in regia, al posto del Gf Vip. in diretta, queste immagini impreviste | Guarda. Precedentemente la Squillo aveva affermato ...Aveva confessato di avere una cotta per Soleil Sorge, ma da quando ha capito di non avere chace con lei, ha puntato Miriana ...