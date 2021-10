Gf VIP | Nicola Pisu e Miriana Trevisan | scatta il bacio in piena notte VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una coppia inaspettata sembra stia per nascere nella casa del Gf VIP: stiamo parlando die Nicole, protagonisti del gossip dopo essersi scambiati il loro primoe aver passato lainsieme. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Gf VIP: il sogno erotico di«Sophie mi mordeva mentre Aldo, Gianmaria,e...

Advertising

DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip 6', tra Miriana e Nicola la cosa si fa seria: primo bacio e notte insieme #grandefratellovip6 ht… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 6', tra Miriana e Nicola la cosa si fa seria: primo bacio e notte insieme #grandefratellovip6… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù e Nicola Pisu se lo mangia: il video - #Grande… - zazoomblog : Back to school tutto sul nuovo programma di Nicola Savino: chi sono i concorrenti? C’è anche un’amatissima del GF V… - infoitcultura : “GF Vip”, scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due concorrenti sempre più vicini [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Nicola

...RITORNO DI COLOMBO 19.00 TG4 TELEGIORNALE 19.50 TEMPESTA D'AMORE 21.20 QUARTA REPUBBLICA con...13.40 BEAUTIFUL 14.10 UNA VITA 14.45 UOMINI E DONNE 16.10 AMICI Talent 16.40 GRANDE FRATELLO......". Chi l'avrebbe mai detto che al suo interno ci sarebbe stata un'amara sorpresa? In brevissimo tempo su Twitter si sono scatenati i commenti ed è stata tirata in ballo Francesca Cipriani....Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 11 ottobre 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà la fiction I Bastardi di Pizzofalcone. Su Rai Due, dalle 21:20, ci sarà ...Un dente di Francesca Cipriani è caduto nel tiramisù che gli inquilini della casa si stavano per mangiare, rendendo amaro quello che avrebbe dovuto ...