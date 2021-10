GF Vip | Katia Ricciarelli vuota il sacco sulla notte di passione con Giucas Casella

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa c’è stato tra? Lo scorso lunedì, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 il conduttore Alfonso Signorini ha parlato del coming out di. Quest’ultimo, infatti, in casa ha confessato apertamente di essere stato anche con degli uomini. L’illusionista però ha fatto anche un’altra rivelazione L'articolo proviene da KontroKultura.

GFRicciarelli VS Miriana Trevisan : ' L'unica che qui dice la verità sono io! ' É scontro trae Miriana: dopo una serata di astio, le due inquiline provano a chiarirsi marimane ...Lulù Selassiè, nuova crisi con Manuel Bortuzzo post diretta/: "Lascialo libero" Manuel ... Quindi ha precisato che non è venuto al Grande Fratelloper cercare una fidanzata ed ha precisato: "I ...Katia Ricciarelli è furiosa per ciò che è successo fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ma perché? Leggi le sue parole all'interno!(Nel video in alto, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan) Weekend ad alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip a causa del solito party notturno del sabato, che ha vis ...