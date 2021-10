GF Vip | Katia Ricciarelli attacca Miriana Trevisan

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bacio trae Nicola? Non è proprio piaciuto ae a dirla tutta nemmeno a Jo Squillo e a Manila Nazzaro. L’ex moglie di Pippo Baudo però è stata quella che è andata giù più pesante. La soprana ha puntato il dito contro l’ex di Non è la Rai promettendo che sarà la prossima a nominare… Tra Nicola Pisu ec’è del tenero? Sicuramente c’è stato un bacio. Un bacio a stampo dopo qualche drink e un corteggiamento lungo una notte intera con il figlio di Patrizia Mirigliani che ha poi voluto dormire con la coinquilina. E questo non è piaciuto per niente a. Ma perché? “Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno tre persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che ...