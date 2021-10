GF Vip | il dente della Cipriani finisce nel tiramisù | Pisu lo sputa in tempo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip, Francescasi è resa protagonista di un disgustoso inci. L’ex pupa infatti ha perso unmentre preparava la crema per ilFrancescaci regala ogni giorno dei simpatici siparietti. Qualche giorno fa la showgirl si è resa protagonista di un imbarazzante inci. In base a quanto raccontato da Manila, l’ex Pupa ha perso unmentre stava assaggiando la crema per comporre il. Tuttavia inizialmente nessuno aveva immaginato che ilfosse finito all’interno del dolce. Laha informato gli altri inquilinicasa di averlo perso, ma gli altri hanno dato poco conto alla cosa, o almeno fino all’ora di cena. LEGGI ...

Francesca Cipriani perde unnel tiramisù al GF/ Nicola Pisu lo mangia e... C'è chi dice: "Cipriani andrebbe ripresa per quello che ha fatto a Giucas. E non ridere e fare finta di nulla. Non ......???‍? Povero Nicola che se le trovato in bocca e l'ha sputatto#Gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/asI3mTcz2t - Ari Adion (@ari_adion) October 10, 2021 Ilche Nicola aveva trovato ...Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico: «Prima di parlare di me sciacquati la bocca» Un bacio innocente quindi che però sta facendo molto discutere sia dentro che furi dalla casa del ...Il dente che hanno trovato sulla Tiramisu pare che sia di Francesca ???????? Povero Nicola che se le trovato in bocca e l'ha sputatto#Gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/asI3mTcz2t — Ari Adion (@ari_adion) ...