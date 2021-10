GF Vip | Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù | Nicola lo mangia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Proprio quando ci stavamo lamentando della mancanza di spazzatura al GF Vip 6,è venuta a salvarci. Ieri sera la regina delle pupe ha rivelato di aver perso un. Poco dopo qualcuno la informò chePisu ne sapeva qualcosa. ", hai buttato per sbaglio unnel secchio? Cavolo, ma era mio. Sì, ma devo appenderlo, ora come faccio? Ma mi haito il? Qual era il miofacendo nel? Non so l'ho lasciato cadere prima mentrevo. Ma questa è una storia vera o uno scherzo? Sì, si è staccato, ho dovuto riattaccarlo. Infatti Giucas mi ha detto di andare nella spazzatura per trovare ilcosì forse posso rimetterlo a posto. Ma ...

FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Nicola Pisu trova un dente nel tiramisù. Francesca Cipriani: “Ca**o è mio, lo devo riattaccare” - LadyNews_ : #GFVip6: #NicolaPisu si è mangiato il dente di #FrancescaCipriani - DonnaGlamour : Grande Fratello Vip 6: imbarazzante incidente per Nicola Pisu e Francesca Cipriani - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Nicola Pisu ha ingerito un dente di Francesca Cipriani caduto nel tiramisù (VIDEO) #gfvip #nicolapisu… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, un bizzarro incidente domestico -

Nicola Pisu mangia un dente diCipriani per errore Il momento del dessert nella Casa del GFsi è trasformato in un incidente davvero surreale e bizzarro. Sembra che un dente di ... GF Vip 6: ultime news e gossip. Il povero Nicola Pisu si è mangiato il dente della bombastica showgirl Francesca Cipriani. Una storia davvero incredibile che sta facendo impazzire il popolo della Rete ...