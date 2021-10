GF VIP | Francesca Cipriani perde pezzi | guardate cosa è successo VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella Casa del GF Vip, tra i protagonisti assoluti dell’edizione di quest’anno, c’è sicuramente. La 37enne show girl abruzzese, ormai volto storico della televisione italiana, negli ultimi giorni ha ripreso a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa. E naturalmente anche degli altri concorrenti.(instagram), “bombastica” e avvenente donna dei reality del Bel Paese, non è nuova a partecipazioni nella Casa più spiata d’Italia, essendo stata un concorrente delle primissime edizioni. Quando non c’erano i vip ma si prediligeva dare spazio a “persone normali”. Ricordiamo inoltre che è anche una ex naufraga de L’Isola dei Famosi e si aggiudicò la vittoria al programma La Pupa e il Secchione.non vuole ...

Si tratta quindi di un ulteriore punto a favore per l'ex concorrente del 'Grande Fratello', ove ... Dennis Fantina, Deborah Johnson,Alotta e Ciro Priello.... dai" ha dichiarato la principessa del Gf. "Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso ... Quello che c'è fra me e te, non c'è fra te e Sophie, o te e Soleil, o te e" . Leggi anche ...Nicola Pisu è stato colto da una brutta sorpresa mentre era intento a mangiare il suo tiramisù, la responsabile dell'incidente è Francesca Cipriani che sembra divertita dall'accaduto ...Nella Casa del GF Vip, tra i protagonisti assoluti dell'edizione di quest'anno, c'è sicuramente la bellissima Francesca Cipriani ...