GF Vip, Alex Belli 'colto sul fatto' da Carmen Russo: cosa è successo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Momento imbarazzante nel bagno del Grande Fratello Vip, dove Alex Belli è stato trovato da Carmen Russo in bagno mentre era intento a fare qualcosa di decisamente personale… Ma come mai l'attore di CentoVetrine è stato colto sul fatto? LEGGI ANCHE:– GF Vip, 'era in boxer a gambe aperte e le due donne su di lui': la scena che ha inorridito Katia Ricciarelli Alex Belli è stato 'colto sul fatto' da Carmen Russo mentre si era appartato da solo in bagno: momento decisamente imbarazzante al Grande Fratello Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

