Gf Vip 6, nona puntata: Vera Miales smentisce la gravidanza davanti ad Amedeo Goria, triangolo tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I nominati sono… (Di martedì 12 ottobre 2021) È andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La puntata si è aperta con la clip nel compleanno di Manila Nazzaro. Durante i festeggiamenti si è notata una sintonia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, terminato con un bacio a stampo. Il giorno dopo Katia Ricciarelli ha manifestato tutta la sua insofferenza nei confronti di Miriana Trevisan. La cantante lirica è rimasta anche infastidita da vari atteggiamenti di molti coinquilini, accusandoli di essere ipocriti. Nicola ha espresso il suo apprezzamento nei confronti di Miriana e i due hanno accontentato il pubblico con un altro bacio a stampo. Si è passati poi a Manuel e Lulú. Bortuzzo aveva confidato alla ragazza di essere infastidito da alcuni suoi atteggiamenti e di non volersi impegnare ...

