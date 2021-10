Gf Vip 6 | Nicola Pisu mangia un dente di Francesca Cipriani | «Era nel tiramisù»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Quello che è successo nella casa del GF Vip 6 ha dell’incredibile:avrebbeto unperso dae finito nel preparato per il. Leggi anche: Gf Vip 6, Lulù non vuole perdere Manuel Bortuzzo, lui scoppia: «Non voglio baciarti»ha ingoiato ildi...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu, Katia Ricciarelli sbotta: ''Gatta morta'' - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan rischia grosso dopo il bacio a Nicola? L'avvertimento - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia? Il bacio e il sogno erotico: ecco cosa è successo… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Nicola Pisu trova un dente nel tiramisù. Francesca Cipriani: “Ca**o è mio, lo devo riattaccare” - LadyNews_ : #GFVip6: #NicolaPisu si è mangiato il dente di #FrancescaCipriani -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nicola

Il bacio trae la Trevisan non è passato inosservato, Katia Ricciarelli si è espressa duramente a riguardo, lanciando un avvertimento a Miriana Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.GF6 : ultime news e gossip . Il poveroPisu si è mangiato il dente della bombastica showgirl Francesca Cipriani . Una storia davvero incredibile che sta facendo impazzire il popolo della Rete.Senza dubbio è una delle scene più assurde di questo GF Vip 6. La scoperta del concorrente mentre mangia: "L'ho sentito in bocca" ...Nicola Pisu ha ingerito un dente di Francesca Cipriani! Ma cosa è successo? Leggi i dettagli all'interno dell'articolo!