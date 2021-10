Gf Vip 6 | Manuel Bortuzzo scarica definitivamente Lulù Selassiè | “Non voglio i tuoi baci | forse era meglio se…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il rapporto trae Lucrezia sembra essere sempre più in crisi”. E’ quanto si legge sul portale ufficiale del Gf Vip 6. I due, infatti, si confrontano per l’ennesima volta ecerca di far capire alla ragazza di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione. Spiega più volte di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciutanon immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. “Ci stiamo facendo una colpa entrambi di una cosa che è iniziata in un momento in cui non ci si conosceva, la maturità in questi casi sta nel capirlo e nell’agire di conseguenza.”non è della stessa opinione e pensa che, vivendo la situazione con maggiore naturalezza e meno pressioni, le cose tra loro possano proseguire e ...