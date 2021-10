GF Vip 6, dichiarazione shock: “Mio padre sordo perché ghiotto di latte” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Concorrente del GF Vip 6 fa discutere sul web. Affermazioni senza alcun fondamento scientifico: richiesto alla produzione di intervenire “Mio padre era ghiotto di latte, per questo è diventato sordo”, parole senza alcun fondamento scientifico che avrebbero spinto in queste ore diversi utenti sul web a richiedere un ridimensionamento per la vip che le ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Concorrente del GF Vip 6 fa discutere sul web. Affermazioni senza alcun fondamento scientifico: richiesto alla produzione di intervenire “Mioeradi, per questo è diventato”, parole senza alcun fondamento scientifico che avrebbero spinto in queste ore diversi utenti sul web a richiedere un ridimensionamento per la vip che le ha L'articolo proviene da Inews.it.

